Нариманов, Астраханская область, , 11:23 — REGNUM В Астраханской области 46-летний местный житель подозревается в убийстве знакомого в Новый год. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Новогодняя ёлка Andy One

По версии следствия, трое мужчин праздновали Новый год в селе Разночиновка Наримановского района, в частном доме на улице Октябрьской. Между двумя гостями заязалась ссора, переросшая в драку. Один из мужчин схватил нож и несколько раз ударил им другого. Он скончался на месте, а полицию вызвал сам нападавший.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обвиняемый заключен под стражу.