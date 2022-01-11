Нур-Султан, , 11:31 — REGNUM Все четверо киргизских граждан, задержанные в Казахстане по подозрению в участии в беспорядках, будут освобождены из-под стражи. Об этом сообщает 11 января пресс-служба МИД Киргизии.

Казахстан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«С казахстанской стороной достигнута договорённость об освобождении из-под стражи ранее задержанных четверых граждан Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о задержании пятерых граждан Киргизии во время беспорядков в Казахстане. Одним из них оказался джазовый музыкант Викрам Рузахунов, он вернулся в Бишкек 10 января после освобождения из-под ареста.

Также в киргизском внешнеполитическом ведомстве подтвердили гибель двух граждан страны во время беспорядков в Казахстане. Решается вопрос о въезде на казахстанскую территорию родственников погибших.

МИД Киргизии призвал соотечественников в Казахстане не поддаваться на провокации, избегать конфликтных ситуаций и мест массового скопления людей.

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