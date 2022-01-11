Брянск, , 11:28 — REGNUM В Брянской области 11 января выявлено 149 новых носителей коронавируса, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 125 пациентов, скончались от осложнений восемь человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Анализы на коронавирус Mos.ru

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С начала пандемии в Брянской области подтверждено 98 348 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 93 814 жителей. В летальной статистике инфекции 3 025 записей.

За сутки лаборатории проверили 3 375 тестов, всего проведено 1 292 624 исследования на коронавирус.