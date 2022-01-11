Нью-Йорк, США, 11 января, 2022, 11:21 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Никс» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 111:96.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал защитник «Никс» Ар Джей Барретт, на счету которого 31 очко. В составе «Сан-Антонио» разыгрывающий Деджанте Мюррей набрал 24 очка.

«Никс» одержали 20-ю победу в 41 матче и занимают 19-е место в турнирной таблице НБА. «Сан-Антонио» потерпел 25-е поражение в 40 играх и идёт на 23-м месте.

Читайте также: «Детройт» победил «Юту» в матче НБА