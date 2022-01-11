Бухарест, , 11:18 — REGNUM Государственная газовая компания Румынии Romgaz отложила приобретение новых акций ExxonMobil и Production Romania Limited на добычу природного газа в рамках программы Neptune Deep в глубоководном румынском секторе Черного моря. Об этом 11 января пишет бухарестская газета Jurnalul.

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Согласно официальной информации, эксперты компании потребовали дополнительного времени на изучение соответствующих контрактных документов.

«Необходимо проверить целесообразность отдельных капиталовложений и оправданность некоторых работ, — говорится в заявлении руководства Romgaz. — Мы будем информировать рынок и инвесторов по мере поступления информации».

Других деталей не сообщается. Предполагается, что соответствующий документ будет подписан не ранее конца марта нынешнего года.

Проект Neptune Deep предусматривает добычу газа на глубине от 100 до 1700 метров. Разведочные работы в континентальном районе Черного моря Румынии начались в 1969-м году, а углеводороды в указанной зоне были обнаружены в 1981-м. Общий объем природного газа на шельфе составляет до 85 млрд кубометров.