Абакан, 11 января, 2022, 11:18 — ИА Регнум. За 11 месяцев 2021 года (январь — ноябрь) в Хакасии число умерших превысило число родившихся. Как сообщили ИА REGNUM 11 января в Красноярскстате, в регионе за указанный период сложилась естественная убыль населения, составившая 2804 человека.

Марина Каширская ИА REGNUM Цветы

В республике за 11 месяцев родилось 4853 ребёнка, умерло 7657 человек. По сравнению с прошлым годом рождаемость снизилась на 0,5%, смертность выросла на 16,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за 11 месяцев 2021 года также сложилась естественная убыль населения (16 118 человек).

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