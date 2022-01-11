Барнаул, , 11:18 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 11 января 2022 года от коронавируса вакцинированы 1 167 812 человека из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 292 человека.

Вакцинация (сс) qimono

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Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек. Из общего числа привитых 56 468 жителей региона получили первую прививку (на 50 меньше, чем сутками ранее).

Число полностью привитых граждан составляет 1 052 770 (+310 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 58 574 ревакцинированных (+32 за сутки). Напомним, для достижения коллективного иммунитета региону необходимо привить ещё порядка 600 тысяч человек.

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