Лима, , 11:17 — REGNUM Перу переживает настоящий «агроэкспортный бум» с рекордными показателями, которые уже превышают данные до пандемии коронавируса. Об этом заявил министр внешней торговли и туризма Перу Роберто Санчес Паломино, сообщает агентство EFE.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, этот показатель является симптомом макроэкономической стабильности страны.

«Мы переживаем агроэкспортный бум, регионы страны чувствуют, что мир требует их сельскохозяйственную продукцию», — сказал Паломино в своем выступлении.

Министр также подвел итоги того, что произошло в 2021 году, и рассказал о том, что ожидается в 2022 году.