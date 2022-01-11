Лима, 11 января, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Перу переживает настоящий «агроэкспортный бум» с рекордными показателями, которые уже превышают данные до пандемии коронавируса. Об этом заявил министр внешней торговли и туризма Перу Роберто Санчес Паломино, сообщает агентство EFE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

По его словам, этот показатель является симптомом макроэкономической стабильности страны.

«Мы переживаем агроэкспортный бум, регионы страны чувствуют, что мир требует их сельскохозяйственную продукцию», — сказал Паломино в своем выступлении.

Министр также подвел итоги того, что произошло в 2021 году, и рассказал о том, что ожидается в 2022 году.