* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:17 — REGNUM Пресс-секретарь пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убит в афганской провинции Нангархар. Об этом сообщило информационное агентство Mehr News со ссылкой на пакистанский телеканал ARY.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что пресс-секретарь движения «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Хорасани, бежавший в Афганистан в последние годы после пакистанской военной операции, был убит 10 января.

Некоторые СМИ сообщили, что он обучал членов группировки в районе Мираншах на севере Афганистана.

Пакистанские военные ранее объявили его в розыск и обвинили в нескольких нападениях на силы безопасности.