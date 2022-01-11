Джакарта, 11 января, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о бесплатной ревакцинации, которая начнется 12 января 2022 года, для всех граждан страны, сообщает CNN Indonesia.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

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«Я решил предоставить бустерную дозу вакцины бесплатно всем индонезийцам, потому что безопасность людей снова является главным приоритетом», — заявил глава государства.

Что касается ревакцинации, то правительство отдает приоритет пожилым и уязвимым группам населения.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии подтвердило сообщения о двух индонезийских студентах, погибших в США и Канаде.