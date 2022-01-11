Канберра, , 11:27 — REGNUM 11 января телеканал Sky News сообщил, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон провел телефонный разговор со своим сербским коллегой Аной Брнабич в ответ на просьбу Белграда о прямом общении между правительствами по поводу визового скандала вокруг первой ракетки мира Новака Джоковича.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон © The White House

Первыми о факте переговоров сообщили сербские СМИ, пишут австралийские журналисты.

В заявлении премьер-министра Австралии Моррисона звонок охарактеризован как «конструктивный» и было признано, что вопрос, связанной с визой Джоковича, «обсуждался».

»Премьер-министр объяснил нашу недискриминационную пограничную политику и ее роль в защите Австралии во время пандемии», — говорится на сайте австралийского правительства.

Напомним, что в настоящее время гражданин Сербии Джокович находится в Мельбурне, но его дальнейшее пребывание в Австралии по-прежнему находится под вопросом.

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