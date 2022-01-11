Тунис, , 11:29 — REGNUM Президент Туниса Кайс Сайед призвал в ближайшее время добиться вынесения приговора о тюремном заключении лидерам ряда оппозиционных партий. Об этом сообщает информационное агентство Babnet.

Президент Туниса Каис Саид

Отмечается, что с таким заявлением Сайед выступил по итогам встречи с премьер-министром страны Наджлой Боден. Как отметил президент Туниса, лидеры оппозиционной партии «Ан-Нахда» якобы занимались выдачей фальшивых документов лицам, которых преследуют по обвинению в терроризме по всему миру.

«Они должны находиться в тюрьме, но я не судья и не диктатор, чтобы отправить их туда самостоятельно. Есть множество доказательств и улик, подтверждающих их причастность к мошенничеству с паспортами и выдаче документов лицам, состоящим в списках террористов», — заявил Кайс Сайед.

По информации Babnet, главным подозреваемым является вице-президент партии «Ан-Нахда» Нуреддин Эль Бехейри, который в настоящее время помещён под домашний арест.