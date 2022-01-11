Вашингтон, , 11:15 — REGNUM Глава Xbox Фил Спенсер считает, что сервисы подписки не смогут заменить «традиционный» процесс покупки видеоигр на физических или цифровых носителях. Об этом 11 января пишет PC Gamer.

Xbox Series X Иван Шилов ©ИА REGNUM

В качестве примера Спенсер привёл сервис Game Pass, который в последние несколько лет развивается стремительными темпами. По словам главы Xbox, даже несмотря на популярность сервиса, Microsoft зарабатывает больше на продаже игр.

«Транзакция это нечто большее, чем подписка», — говорит Фил Спенсер.

Добавим, что Game Pass — это подписочный сервис, позволяющий геймерам за ежемесячную плату получать доступ к богатой библиотеке видеоигр. Помимо этого, многие новинки становятся доступны игрокам прямо в день релиза.

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