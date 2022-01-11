Вашингтон, 11 января, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Глава Xbox Фил Спенсер считает, что сервисы подписки не смогут заменить «традиционный» процесс покупки видеоигр на физических или цифровых носителях. Об этом 11 января пишет PC Gamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Xbox Series X

В качестве примера Спенсер привёл сервис Game Pass, который в последние несколько лет развивается стремительными темпами. По словам главы Xbox, даже несмотря на популярность сервиса, Microsoft зарабатывает больше на продаже игр.

«Транзакция это нечто большее, чем подписка», — говорит Фил Спенсер.

Добавим, что Game Pass — это подписочный сервис, позволяющий геймерам за ежемесячную плату получать доступ к богатой библиотеке видеоигр. Помимо этого, многие новинки становятся доступны игрокам прямо в день релиза.