Белград, , 11:15 — REGNUM Тест на коронавирус патриарха Сербского Порфирия показал положительный результат. Об этом 11 января сообщает информационная служба Сербской православной церкви.

Патриарх Сербский Порфирий Spc.rs

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«Так как результат сегодняшнего тестирования Его святешейства патриарха Сербского господина Порфирия на SARS-CоV2 позитивен, в соответствии с протоколом и рекомендациями врачей предстоятель СПЦ (Сербской православной церкви — ред.) предстоящие дни проведет на домашнем лечении», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что у патриарха наблюдаются очень легкие симптомы нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что спикер Народного собрания (парламента) Республики Болгария Никола Минчев заразился коронавирусной инфекцией.