Москва, 11 января, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении более 416 млн рублей на подготовку российских спортсменов. Об этом 11 января сообщает сайт правительства России.

Getbg.net Олимпийские кольца

Средства из резервного фонда правительства направят на подготовку российской сборной для участия в XXIV Олимпийских зимних играх и XIII Паралимпийских зимних играх в Пекине. Соревнования пройдут в 2022 году.

Дополнительные расходы возникли из-за пандемии, пояснили в правительстве. Например, для въезда в страну необходимо воспользоваться специальными рейсами, стоимость которых значительно выше рыночной.

«Также дополнительные расходы связаны с необходимостью многократного тестирования для въезда и пребывания спортсменов за рубежом во время проведения тренировочных мероприятий и международных соревнований в преддверии Олимпиады», — говорится в сообщении правительства.