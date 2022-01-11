На подготовку российских спортсменов к Олимпиаде выделили 416 млн рублей
Москва, 11 января, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении более 416 млн рублей на подготовку российских спортсменов. Об этом 11 января сообщает сайт правительства России.
Средства из резервного фонда правительства направят на подготовку российской сборной для участия в XXIV Олимпийских зимних играх и XIII Паралимпийских зимних играх в Пекине. Соревнования пройдут в 2022 году.
Дополнительные расходы возникли из-за пандемии, пояснили в правительстве. Например, для въезда в страну необходимо воспользоваться специальными рейсами, стоимость которых значительно выше рыночной.
«Также дополнительные расходы связаны с необходимостью многократного тестирования для въезда и пребывания спортсменов за рубежом во время проведения тренировочных мероприятий и международных соревнований в преддверии Олимпиады», — говорится в сообщении правительства.