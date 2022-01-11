Канберра, , 11:22 — REGNUM В настоящее время министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук еще не решил, будет ли он использовать предоставленные ему по закону полномочия, которые позволяют выслать первую ракетку мира Новака Джоковича даже после того, как австралийский суд постановил, что виза теннисиста была аннулирована незаконно. Впрочем, в решение о дальнейшем пребывании Джоковича на территории Австралии может вмешаться политика. Об этом 11 января в интервью BBC заявил бывший министр иностранных дел Австралии Александр Даунер.

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Так, Даунер полагает, что критика судьи, отменившего аннулирование визы звездного теннисиста, «сильно повлияет» на решение министра Хоука, но «в дело вмешается политика».

«Политика, вероятно, будет способствовать его высылке на том основании, что он не был вакцинирован и хотел получить освобождение от требования по соблюдению двухнедельного карантина», — объяснил Даунер в разговоре с журналистами BBC.

При принятии решения правительства Австралии не последнюю роль будет играть отношение самих австралийцев к вакцинации.

«Ну, понимаете, 94% австралийцев привиты двумя дозами — те австралийцы, которые старше 16 лет — поэтому они не будут слишком уж сочувствовать людям, которые выступают против прививок и хотят для себя особых привилегий», — добавил Даунер.

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