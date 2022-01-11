Москва, , 11:13 — REGNUM Идея о том, что коронавирус уйдёт сам собой, как и идея о том, что надо ревакцинироваться каждые три месяца, является крайностью. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» заявил замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы сейчас два полюса обсудили. Первая часть, что все хорошо, что вирус сейчас пройдет и все будет здорово. Вторая часть, что нужно ревакцинироваться каждые три месяца и поддерживать антитела и иммунную систему в состоянии такой бесконечной истерики. Думаю, что и то, и другое может быть крайностями», — сказал Логунов.

Он также назвал «не самым оптимальным вариантом» проведение вакцинации от COVID-19 каждые три месяца.