Джейрахский район, Ингушетия, , 11:13 — REGNUM В Ингушетии планируется увеличение гостиничного фонда на курорте «Армхи». С учетом роста популярности курорта у туристов на его территории будет построен туристический центр. Его намерены запустить уже к лету 2022 года.

В горах Ossetiatourism.ru

«На данный момент ведется строительство туристического центра, который будет состоять из 30 комфортабельных домов, каждый из которых рассчитан на два места», — цитирует ТАСС директора курорта Магомеда Евлоева.

Помимо турцентра на курорте планируют построить хостел для тех туристов, кто предпочитает организовывать свой отдых без привлечения турфирм. Он будет представлять из себя мини-отель экономкласса.

Напомним, курорт «Армхи», строительство которого ведется с 2012 года, уже является весьма популярным среди туристов. Однако, как заявил в ходе заседания комитета по социальной политике Совета Федерации в ноябре 2021 года первый вице-премьер Ингушетии Олег Фурсов, республике требуется помощь в развитии проекта.

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