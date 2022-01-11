* запрещённая в России организация

Кабул, , 11:13 — REGNUM Переговоры в Тегеране — первые официальные переговоры между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и лидерами оппозиции за последние пять месяцев. Мохаммад Исмаил Хан, известный афганский командующий, возглавил делегацию для переговоров с Амир Ханом Моттаки, исполняющим обязанности министра иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Флаг Афганистана

Хисамуддин Шамс, бывший губернатор провинции Бадгис и близкий соратник Мохаммада Исмаил Хана, участвовавший в переговорах, сообщил персидской службе ВВС, что были проведены как минимум три встречи с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на двух из которых присутствовал представитель иранского правительства.

Ахмад Масуд и трое других членов «Фронта национального сопротивления Афганистана» также присутствовали как минимум на одном открытом заседании. Масуд также участвовал в нескольких трехсторонних переговорах с Амир Ханом Моттаки и Мохаммадом Исмаил Ханом.

Хисамуддин Шамс назвал переговоры «конструктивными».

По возвращении из Тегерана, на встрече с журналистами в аэропорту Кабула Амир Хан Моттаки попытался преуменьшить значение переговоров и сказал, что встречался с указанными двумя лидерами и другими афганцами, проживающими в Иране, и попросил их вернуться в Афганистан, заявив что у них не будет никаких проблем с личной безопасностью.

Подготовка к переговорам началась десять дней назад. Это были важные переговоры, организованные при посредничестве Тегерана, между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и лидерами оппозиции с целью мирного решения проблем Афганистана.

Хисамуддин Шамс сообщил, что целью переговоров было обсуждение механизма спасения Афганистан от нынешнего кризиса.

По словам бывшего губернатора Бадгиса, в ходе переговоров лидеры оппозиции передали Амир Хану Моттаки письменные предложения и вопросы для обсуждения с руководством талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Шамс сообщил, что были предложены три основные темы для дальнейшего обсуждения на возможных будущих переговорах: формирование всеобъемлющего национального правительства, права человека, в частности права женщин, и свобода выражения мнений.

«Начало переговоров никоим образом не означает, что мы складываем оружие», — заявил Хисамуддин Шамс в интервью ВВС.

Он сказал, что вооруженное сопротивление талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет продолжаться наряду с переговорами, пока не будут достигнуты определенные результаты. По словам бывшего губернатора Бадгиса, «в переговорах не будет никаких компромиссов в вопросе судьбы афганского народа».

Силы Фронта национального сопротивления присутствуют в некоторых частях Афганистана, включая провинции Панджшер, и время от времени организуют нападения на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Теперь, с проведением переговоров в Тегеране, лидеры оппозиции выражают надежду, что они будут продолжены в целях предотвращения войны и вывода Афганистана их нынешнего кризиса.

Хисамуддин Шамс сказал, что лидеры оппозиции теперь ожидают решения исламистов, чтобы «с получением предложений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), определиться, готовы ли они к продолжению переговоров или нет».