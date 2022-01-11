Мельбурн, Австралия, 11 января, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Утром 11 января телеканал Nine News опубликовал кадры того, как фанаты первой ракетки мира Новака Джоковича провожали машину, в которой он находился, под бурные аплодисменты после того, как тот покинул офис своего адвоката в австралийском Мельбурне (столица штата Виктория).

Andrew Campbell Новак Джокович

Как пишут журналисты, в течение всего 10 января, аккурат после того, как стало известно, что гражданин Сербии, виза которого ранее была аннулирована федеральным правительством Австралии, будет освобожден, толпы людей вышли на улицы Мельбурна и направились к зданию офиса адвоката теннисиста, где, как они предполагали, должен был находится Джокович после завершения судебного заседания.

Многие фанаты были одеты в национальные цвета Сербии, аплодировали и размахивали флагами.

После нескольких часов ожидания Джокович покинул офис своего адвоката на заднем сидении черной Audi. Чтобы автомобиль первой ракетки мира смог протиснуться сквозь толпу, его сопровождали полицейские.