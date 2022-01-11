Казань, 11 января, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Пункты приема живых елей Поволжской экологической компании открыли в столице Татарии и в городе Набережные Челны. Работать они будут до 31 января, сообщает пресс-служба организации.

Переработка мусора

Перед сдачей новогодние деревья следует очистить от мишуры и игрушек. Отслужившие хвойные красавицы станут витаминной добавкой (ветви и кора) и теплой подстилкой животным (измельченные в щепу стволы), а также будут использованы в качестве топлива.

В Казани ели принимают по адресам: улица Аделя Кутая, 160 и проспект Победы, 141, в Набережных Челнах — на площадке пункта приема вторичного сырья на Автосборочном проезде, 29/63.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Москве, начиная с 2016 года, ежегодно проводится сбор и переработка новогодних деревьев. Воспользоваться такой возможностью москвичи смогут до 20 февраля 2022 года. В рамках акции на территории столицы будет работать более 580 пунктов приема хвойных.

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