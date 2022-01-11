Якутск, , 11:16 — REGNUM В столице Якутии 11 января обсуждают проблему бродячих собак. На рассмотрение этого вопроса в рамках заседания гордумы Якутска приехали депутаты Госдумы РФ от республики Галина Данчикова («Единая Россия») и Сардана Авксентьева («Новые люди»).

Собака в приюте Nhandler

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По информации ИА SakhaDay, обсуждение болезненного для Якутска вопроса началось с того, что руководитель департамента ветеринарии республики Пётр Петров констатировал: пункт передержки животных в столице региона уже переполнен, мест не хватает.

«По нашим подсчётам в Якутске от 7 до 8 тысяч безнадзорных собак. Федеральный закон не доработан. Например, нет понятия «агрессивное животное», — также отметил Пётр Петров.

Мнение о том, то бродячие собаки не должны ходить по городу, также высказал председатель Якутской гордумы Альберт Семёнов.

«Разве город является естественной средой обитания безнадзорных животных? Здесь надо всем призадуматься», — считает он.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря стая собак в автодорожном округе Якутска загрызла женщину. В связи с этим в городе был введён режим повышенной готовности, за время его действия в столице республики отловили 366 собак.