Афины , 11 января, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Греция подтвердила 27 766 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 10 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 1 535 382 случая инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 85 случаев смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 21 479 человек.

В общей сложности 654 пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 64 года, и 80,6% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Сутками ранее сообщалось про 18 592 заражений и 66 смертей.