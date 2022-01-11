Пушков указал на проблемы с логикой в заявлениях политиков стран НАТО
Москва, 11 января, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Западные политики являются представителями огромной американской сферы влияния, а их страны входят в самый военнизированный блок на планете, написал председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в телеграм-канале.
Таким образом он прокомментировал заявление немецкого политика Михаэля Рота о «блоковом мышлении» у президента России Владимира Путина.
Пушков напомнил о военных конфликтах в Югославии, Ираке, Ливии и Афганистане, в которых активно участвовали страны Североатлантического альянса.
Рассуждения западных политиков о неблоковом мышлении НАТО опровергаются указанными примерами, а также беспрецедентными военными расходами, уточнил он.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 января, депутат Бундестага Михаэль Рот обвинил президента России Владимира Путина в «блоковом мышлении».
Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в ходе переговоров по гарантиям безопасности с Россией Соединённым Штатам и НАТО стоит проявить гибкость, ведь разговор не может быть построен продуктивно, если он будет основан только на позиции одной стороны.
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