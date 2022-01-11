Москва, 11 января, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Западные политики являются представителями огромной американской сферы влияния, а их страны входят в самый военнизированный блок на планете, написал председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Таким образом он прокомментировал заявление немецкого политика Михаэля Рота о «блоковом мышлении» у президента России Владимира Путина.

Пушков напомнил о военных конфликтах в Югославии, Ираке, Ливии и Афганистане, в которых активно участвовали страны Североатлантического альянса.

Рассуждения западных политиков о неблоковом мышлении НАТО опровергаются указанными примерами, а также беспрецедентными военными расходами, уточнил он.

«Это — ложная идеологема, ставшая официальной доктриной правящих кругов стран НАТО», — добавил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 января, депутат Бундестага Михаэль Рот обвинил президента России Владимира Путина в «блоковом мышлении».

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в ходе переговоров по гарантиям безопасности с Россией Соединённым Штатам и НАТО стоит проявить гибкость, ведь разговор не может быть построен продуктивно, если он будет основан только на позиции одной стороны.

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