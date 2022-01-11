Москва, , 11:08 — REGNUM С начала новой торговой недели (10 января) на большинстве финансовых площадок прослеживается нервозная неопределенность, связанная, прежде всего, с политикой ФРС США, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

«Перспективы более агрессивного сворачивания стимулов в условиях продолжающейся пандемии заставляют инвесторов задумываться над оправданностью спешки Центробанка.

Однако факт рекордной инфляции вынуждает крупнейшие банки пересматривать свои прогнозы относительно шагов регулятора в наступившем году и более широкой перспективе.

Так, теперь Goldman не только ожидает четыре повышения ставки в 2022, но и начало сокращения баланса уже в июне. И все больше инвесторов склоняются к тому, что пора отвыкать от эпохи дешевых денег, которая пришла вместе с пандемией.

Такая перспектива подогревает рост доходности казначейских облигаций — накануне доходность 10-летних бумаг обновила максимумы двухлетней давности, после чего откатилась.

Индексы Уолл-стрит завершили торги понедельника не лучшим образом, но все же смогли заметно отскочить от сессионных минимумов к закрытию, а высокотехнологичный Nasdaq и вовсе вышел в плюс, хотя и символический.

Причина такого поведения игроков предельно проста — инвесторы просто решили выкупить подешевевшие за последние дни бумаги. Причем пока сохраняется целостность восходящего тренда, покупки на спадах будут оставаться актуальными, с перспективой обновления рекордных максимумов несмотря на перегретость рынка.

А вот доллару не удалось в полной мере воспользоваться новым скачком доходности трежерис. Индекс USD закрылся в зеленой зоне, но не смог отвоевать уровень 96.00, который теперь снова выступает в роли ближайшего сопротивления.

Сегодня, 11 января, котировки вернулись к оборонительной позиции, хотя потери пока не превышают 0,2%.

В ближайшие дни вдохновить долларовых быков на новые подвиги будет непросто — игроки уже по большей части учли в ценах ускорение сворачивания покупок активов и повышение ставок.

Значит, ни ястребиные заявления чиновников ФРС США, ни подтверждение растущей инфляции не смогут повлечь устойчивый подъем «американца».

Хотя краткосрочные всплески покупок вполне возможны, особенно если доходность, которая дирижирует рынками с наступлением 2022 года, отправится к новым долгосрочным пикам», — пояснил эксперт.

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