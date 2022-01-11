Красноярск, 11 января, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В январе — ноябре 2021 года в Красноярском крае умерло населения больше, чем родилось. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 января в Красноярскстате.

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В связи с этим за указанный период в регионе сложилась естественная убыль населения — 16 118 человек.

Всего за 11 месяцев прошлого года в крае родилось 26 199 детей, умерло 42 317 человек. Рождаемость по сравнению с предыдущим годом сократилась на 1,1%, смертность — выросла на 19,1%.

Напомним, по данным статистиков, в России в январе — ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года рождаемость снизилась на 1,6%, по регионам Сибирского федерального округа (СФО) — на 2,2%. Смертность по стране выросла на 18,5%, в СФО — на 15,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Адыгее за весь 2021 год родилось 4436 детей.

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