Южно-Сахалинск, , 11:07 — REGNUM В среду, 12 января, все школы Южно-Сахалинска будут работать в режиме дистанционного обучения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии столицы островного региона.

Метель Goodfon.ru

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Власти города приняли такое решение в связи с надвигающейся на Южно-Сахалинск непогодой.

При этом детские сады продолжат работать в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в районах Сахалина 12 и 13 января ожидаются сильные снег, метель. Спасатели объявили экстренные предупреждения.