Киев, 11 января, 2022, 11:07 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено свыше 5,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 января сообщает украинский минздрав.

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«За сутки 10 января на Украине зафиксировано 5429 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 306, медработников — 168)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 3 709 871.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 219 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 97 544.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 3 522 547 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 16 995 958 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 1969 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.