Кызыл, , 11:06 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, с начала года в республике подтверждено 107 случаев инфицирования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Палата коронавирусного стационара Рыбинск-40

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Наибольший прирост зафиксирован в Кызыле, где выявили трёх новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Барун-Хемчикского, Кызылского, Тоджинского и других районов.

«В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 94 больных, в том числе с лабораторно-подтвержденным диагнозом — 81, детей — 11, беременных — 8. К аппарату ИВЛ подключено 6 больных. В тяжелом состоянии 21 человек», — отметили в минздраве.

Для лечения пациентов в ковидных стационарах республики развёрнуто 120 коек. Из них к 11 января занято более 78%.