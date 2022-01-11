Кабул, , 11:06 — REGNUM Протестующие женщин в Кабуле раздали книги 60 детям в образовательном центре, чтобы продвигать культуру чтения, а также поощрить детей к чтению книг. Об этом сообщает «8 Собх».

Книги Иван Шилов © ИА REGNUM

В понедельник, 10 января, двадцать женщин начали кампанию по дарению книг, запустив программу поддержки детей.

Приветствуя кампанию по пожертвованию детских книг, учителя центра заявили, что будут работать над созданием платформы для качественного образования.

Эти женщины рассматривают образование как одну из важных составляющих развития человеческих ресурсов в стране и подчеркивают, что женщины и девушки не должны отказываться от образования, несмотря на все ограничения, и помогать детям в получении возможностей для обучения.

Предполагается, что они продолжат свое протестное движение и раздадут учебные материалы в других образовательных центрах и детям из бедных семей.