Москва, , 11:06 — REGNUM Комик Гарик Харламов оказался в одной из московских больниц. Об этом он сообщил в личном Instagram-аккаунте 10 января.

Гарик Харламов Скриншот с YouTube

https://www.instagram.com/p/CYjoBkjIhC5/

Комик опубликовал фотографию из клиники, где ему поставили капельницу. Причиной госпитализации Харламова стала высокая температура.

Ранее Гарик Харламов обратился к своим подписчикам и призвал их не болеть. Артист рассказал, что плохо себя чувствует.

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