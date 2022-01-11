Москва, 11 января, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Комик Гарик Харламов оказался в одной из московских больниц. Об этом он сообщил в личном Instagram-аккаунте 10 января.

Скриншот с YouTube Гарик Харламов

https://www.instagram.com/p/CYjoBkjIhC5/

Комик опубликовал фотографию из клиники, где ему поставили капельницу. Причиной госпитализации Харламова стала высокая температура.

Ранее Гарик Харламов обратился к своим подписчикам и призвал их не болеть. Артист рассказал, что плохо себя чувствует.