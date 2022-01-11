Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM На должности управляющего аптекой в Санкт-Петербурге можно зарабатывать до 180 тыс. рублей в месяц. Об этом 11 января сообщили в исследовательском центре SuperJob. Получать такой доход смогут только профессиональные фармацевты-управленцы с соответствующим опытом работы от двух лет. В приоритете находятся соискатели, способные руководить несколькими аптеками одновременно.

Аптека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

От уровня зарплаты фармацевта-управленца зависит и перечень требований к кандидату. Если на первоначальном уровне необходимо иметь среднее фармацевтическое образование, знать ассортимент лекарств, кассовую дисциплину, законодательную основу, то на высшем уровне к этому списку добавляется наличие высшего образование и опыт управления несколькими аптеками одновременно.

Отметим, по данным исследования, портрет соискателя на эту должность выглядит следующим образом: это чаще всего женщина в возрасте примерно 42 лет, имеющая высшее образование и опыт работы более четырёх лет.

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