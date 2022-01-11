Ростов-на-Дону, 11 января, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Ростовской области аптеку уличили в крупном сбыте лекарств без рецептов, сообщили ИА REGNUM в донском управлении Росздравнадзора.

Лекарства

О продаже препаратов, популярных у наркоманов, стало известно благодаря системе маркировки лекарств. Фармацевты продали без рецептов 5018 упаковок. Аптека не поставила на учёт 2063 упаковок лекарств, тайно реализовав 1368 упаковок препаратов.

Арбитражный суд Ростовской области привлёк аптеку к административной ответственности и назначил штраф в размере 100 тыс. рублей. Судебные материалы переданыв правоохранительные органы.

Стоит отметить, что в Ростовской области за последние два месяца 2021 года выявили как минимум три аптеки, свободно торгующие лекарствами, популярными у наркоманов. Инспекторы насчитали более 35,5 тыс. проданных без рецептов упаковок. При этом одна из организаций была уличена в четвёртый раз. Всем аптекам был назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.