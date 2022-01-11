Оренбург, 11 января, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Тема сжигания биологических отходов поднималась на аппаратном совещании в правительстве Оренбургской области. Как сообщает пресс-служба губернатора, за последние два года (2020−2021) регион приобрел пять комплектов техники и оборудования для сжигания отходов.

Рыбные отходы

Работа по обращению с биологическим отходами продолжается. В 2022 году планируется приобрести шесть комплектов техники на 38 млн рублей.

Первый вице-губернатор — министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности области Сергей Балыкин доложил, что на отлов, содержание и стерилизацию бездомных животных направят больше 30 млн рублей, в 2021 году выделялось свыше 25 млн рублей.