Бейрут, 11 января, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Партия гуманитарной помощи была доставлена в Бейрут самолётом ВВС Пакистана. Об этом сообщает агентство Lebanon 24.

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По данным журналистов, в Ливан были доставлены 40 тонн продуктов питания и медикаментов, пожертвованных военнослужащими вооружённых сил Пакистана. Помощь предназначена для пострадавших от взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года, а также для проживающих на ливанской территории беженцев из Сирии и Палестины.

Ранее власти Ливана заявили об угрозе гуманитарного кризиса в стране, вызванного падением национальной валюты и резким ростом цен на энергоносители. Ряд исламских стран выразили готовность оказать поддержку народу Ливана и проживающим на территории страны беженцам.