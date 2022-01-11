Лондон, , 11:02 — REGNUM Во время торгов на бирже цена на газ в Европе опустилась ниже $1000 за тысячу кубометров. Это 11 января следует из данных лондонской биржи ICE.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным торговой площадки, в настоящее время стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляет $984 за тысячу кубометров.

При этом общее снижении цены голубого топлива с момента открытия торгов составляет порядка 1%.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Греции 10 января приняло решение о выделении дополнительных 400 миллионов евро на поддержку семейных экономик и предприятий в период повышения цен на электроэнергию.