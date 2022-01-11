Челябинск, , 11:02 — REGNUM В Челябинской области директора коммерческого предприятия освободили от уголовной ответственности наказания за неуплату более 43 млн рублей в виде налогов. Об этом сообщает областное управление СКР.

Налоги



В 2018 — 2019 годах в налоговый орган была сдана налоговая отчетность с искажёнными данными. Это позволило организации предъявить необоснованные налоговые вычеты по налогам на прибыль и на добавленную стоимость. Так и возникоа вышеупомянутая задолженность.

Однако подозреваемый полностью вместе со штрафными санкциями уже возместил бюджету причинённый преступлением ущерб. В связи с этим следователь СКР вынес постановление о прекращении его уголовного преследования.