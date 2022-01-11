Москва, 11 января, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Россия готова к дальнейшей работе с Соединёнными Штатами по вопросам гарантий безопасности. Об этом, комментируя итоги российско-американских консультаций в Женеве, 11 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Mil.ru Россия и США

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Российский дипломат отметила, что состоявшийся в Женеве разговор был «профессиональный, конструктивный, деловой», а как дальше будет продолжена работа с США, «мы посмотрим».

«Мы исходим из того […] что сложные вопросы [о гарантиях безопасности], а это очень сложные вопросы, вопросы, вызывающие, мягко говоря, разногласия, всё равно имеют шанс и должны иметь шанс на профессиональный, конструктивный, деловой разговор», — подчеркнула Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Она добавила, что Россия со своей стороны, «этот настрой демонстрировала и его проявила».

«Готовы к дальнейшей работе», — отметила дипломат, добавив, что российская сторона провела консультации в Женеве, опираясь на те позиции, о которых заявляла ранее.

Теперь предстоят переговоры по теме гарантий безопасности на заседании Совета Россия — НАТО в Брюсселе и на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

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«По совокупности проведенных переговоров, при наличии соответствующей картины, которая должна сложиться, и будут сделаны аналитические выводы», — сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что российская делегация надеется на серьёзный разговор в рамках Совета Россия — НАТО, в отношениях Москвы и Североатлантического альянса наступил момент истины. По словам дипломата, делегация едет в Брюссель с абсолютно реалистичными ожиданиями, но и с надеждой на «серьёзный, глубокий разговор по ключевым, фундаментальным проблемам европейской безопасности».