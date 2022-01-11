11 января 2022 | Время чтения 3 мин

Продуктовые карточки для граждан России стали чем-то непотребным, потому что наш народ стал чувствовать себя гораздо более великим?

Светлана Шаповалова, , 12:15 — REGNUM Продуктовые карточки для малообеспеченных граждан России, которые могут ввести из-за продолжающегося роста цен, вновь стали предметом жарких споров в интернете. Особенно — после заявления экономиста, научного руководителя Института экономики РАН Руслана Гринберга, который отметил, что, мол, такая практика используется во многих странах, поэтому бояться этого не надо.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

«Зачем платить людям, если можно «посадить» на карточки», — иронизирует Светлана.

«Я подумала, что это не такая уж и страшная идея. Например, у нас тоже есть малоимущие семьи, многодетные, матери-одиночки, которые сами воспитывают детей без алиментов от горе-отцов, инвалиды. Кроме пособия, которое не такое уж и большое, можно было бы тоже ввести им ежемесячный сертификат на основные продукты на какую-то сумму. Я думаю, многие бы не отказались», — рассуждает Наталья.

«Теперь производное от «пальмухи» под названием «продукты питания» будут по картам выдавать. И с закупкой «пальмы» проблемы», — замечает Александр Будилов.

«Продуктовым карточкам нужно просто сменить название. Слово «ваучер» уже дискредитировали. Осталось: «подарочный сертификат», «купон», — предлагает К.

«Ещё взлетят цены на продукты, а чтобы получить карточку, ты должен доказать, что ты нищий, и выстоять не одну очередь. Ничего плохого в этом экономист не видит, потому что это его не касается и чтобы снять ответственность с экономистов за сложившуюся ситуацию, в которой они тоже частично виноваты», — замечает У.

Супермаркет Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Перед распадом СССР было всё то же самое, только народ сейчас чувствует себя гораздо более великим, чем тогда. Это действительно заслуга нашего президента», — заметил Г.

«Сначала пусть элита в кавычках перейдет на обслуживание в обычных магазинах, лечение в простых больницах, пересядет на свои авто на общих основаниях, прямо как на западе, на который они же и ссылаются, глядишь — и порядок быстро наведет и с торговыми монстрами, и с олигархами, и с жирными котами монополий, глядишь — и карточки не нужны будут», — предлагает Россиянин.

«Пятая часть доходов Пенсионного фонда уходит на содержание его аппарата. Службы занятости «съедают» денег больше, чем тратится на пособия по безработице. Во что обойдется бюджету администрирование новой «гуманной» затеи властей?» — задаёт вопрос Светлана.

«Может быть, проще переизбрать всех подряд? Имея гигантские денежные потоки за экспорт полезных ископаемых и возведя политику импортозамещения в ранг госрелигии, — и на выходе иметь продуктовые карточки? Или лыжи не едут, или что?» — вопрошает Ник.

«Сталин в 1947 послевоенном году отменил продуктовые карточки! А наши руководители вместо того, чтобы ограничить рост цен на товары, хотят ввести позорные карточки! Да еще преподносят это как благо!» — сокрушается Алексей.

Нищета Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вопрос в том, что очень многие вещи, например голод и нищета, встречаются во множестве стран мира. Потому что проблемы там идентичные. В США есть food stamps, которыми пользуется примерно 40 млн человек из 300 миллионов живущих там граждан. И это, увы, лишь показывает: что-то не так не только с нашей страной, но и со всем миром», — отмечает телеграм-канал «Алтайские крайности».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что рост цен на продукты в России может привести к необходимости введения продуктовых карточек, заявил экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. По его словам, такие же практики уже применяются в Соединённых Штатах.

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