Уфа, , 11:02 — REGNUM Завод по производству теплоизоляционной продукции начал работать в Башкирии. Об этом 11 января сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

На заводе Фото пресс-службы правительства Калужской области

Новое предприятие открылось на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Благовещенске. На заводе выпускают востребованную на строительном рынке теплоизоляционную продукцию, аналогов которой нет в Башкирии.

«Это уже седьмое предприятие, которое запустили за последние годы в Благовещенске. Скажу, что Благовещенская территория опережающего развития — одна из лучших в республике», — сообщил Хабиров, отметив, что в целом по количеству привлеченных в ТОСЭР инвесторов Башкирия занимает второе место в России.

Глава республики отметил, что эти инвесторы направили в создание и развитие предприятий в Башкирии 5,5 млрд рублей, создав 3,6 тысяч рабочих мест, и к ним прибавилось ещё сто работников нового завода.