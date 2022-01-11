Магас, 11 января, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Правительство Ингушетии проведет проверку по факту инцидента в единственном перинатальном центре региона. Во время родов здесь впала в кому 35-летняя роженица Мадина А. Уже в течение почти полутора месяцев женщина находится без сознания, причина её состояния неизвестна, между тем она является многодетной матерью, о чем сообщили жители республики в социальных сетях.

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Выяснением ситуации занялся первый вице-премьер Ингушетии Магомед Евлоев, который выехал на место, где было проведено оперативное совещание с участием специалистов минздрава, Росздравнадзора по РИ, депутатов Народного собрания, врачей медучреждения и родных пациентки.

Было решено провести комплексную проверку, по результатам которой примут решение в отношении руководства перинатального центра и лечащих врачей. А для лечения женщины, как отметил Евлоев, привлекут специалистов из ведущих клиник России.

«Наша главная задача сейчас — спасти жизнь многодетной матери. Со своей стороны мы окажем необходимую помощь, в том числе, если Мадина А. нетранспортабельна, будем привлекать иногородних врачей, приобретём медикаменты. Параллельно будет вестись работа по привлечению к ответственности всех виновных, допустивших халатное отношение при проведении лечения», — цитирует вице-премьера пресс-служба правительства Ингушетии.