Нур-Султан, , 10:57 — REGNUM Все необходимые меры для того, чтобы восстановить доверие инвесторов, примут власти Казахстана. Об этом 11 января заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев во время своего выступления в казахском парламенте.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

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«В Казахстане созданы все условия для привлечения прямых иностранных инвестиций. Мы заинтересованы в том, чтобы благоприятный инвестиционный климат сохранялся. Могу заверить, что государством будут приняты все необходимые меры для восстановления внутренних и иностранных инвесторов», — сказал он.

Также Токаев отметил, что все обязательства и гарантии Казахстана перед инвесторами будут исполнены полностью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что представит в сентябре 2022 года новый пакет политических реформ.