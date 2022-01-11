Москва, , 10:57 — REGNUM Сегодня, 11 января, доллар продолжает ослабление начала недели, уйдя ниже важного психологического уровня 75 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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«Этому способствует стабилизация ситуации в Казахстане и объявление о скором выводе войск ОДКБ. Поддерживает российскую валюту и рост стоимости нефти выше $81 за баррель нефти марки Brent на фоне проявлений увеличения спроса.

Переговоры между Россией и США 10 января прошли практически безрезультатно, но это не повлияло пока на котировки, поскольку впереди на текущей неделе встречи в формате Россия-НАТО и США и ОБСЕ.

Участники торгов всё же надеются на определённые договорённости между сторонами по ситуации вокруг Украины, что уменьшило бы политическое давление на рубль.

Сегодня рынок обратит основное внимание на выступления в Сенате США главы ФРС Джерома Пауэлла и других представителей регулятора. Речь идёт о перспективах денежно-кредитной политики на фоне высокой инфляции.

Рынки опасаются ужесточения риторики Федрезерва, которое стало бы негативом для рисковых активов.

На таком фоне заметно некоторое давление на фондовые индексы, что ограничивает укрепление рубля. Наиболее вероятный диапазон его котировок на 11 января составляет 74,50 — 75,30 руб./доллар», — считает эксперт.

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