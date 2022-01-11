Вашингтон, , 10:55 — REGNUM Microsoft заявила, что игровые системы Xbox Series X/S продаются лучше любого предыдущего поколения консолей компании. Об этом 11 января пишет портал VGC.

Xbox Series X

Глава Xbox Фил Спенсер добавил, что с самого поступления Xbox Series X/S в продажу спрос на эти консоли значительно превышает предложение. Он также заявил, что компания постарается в ближайшее время организовать поставки платформы, чтобы удовлетворить этот спрос.

Напомним, что консоли Xbox Series X и Xbox Series S поступили в продажу в ноябре 2020 года. Главным конкурентом этой платформы является игровая консоль PlayStation 5.

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