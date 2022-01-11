Иволгинский район, Бурятия, 11 января, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Иволгинском районе Бурятии правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти двух местных жителей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, они умерли после распития неизвестной жидкости в качестве спиртного.

СУ СКР по Бурятии Две человека умерли, отравившись алкоголем

Потерпевших доставили 10 января в Республиканскую клиническую больницу вместе с ещё шестью жителями посёлка Тапхар в возрасте от 33 до 46 лет. Двое из них впоследствии от госпитализации отказались.

По данным ведомства, все они распивали алкоголь в квартире у одного из них, после чего почувствовали себя плохо. В помещении найдены семь пустых бутылок из-под водки различных марок, а также одна пустая стеклянная банка.

«Из показаний родственника одного из покойных мужчин известно, что в обнаруженной банке находилась прозрачная жидкость, которую пострадавшие также употребляли внутрь. При этом хозяин квартиры сообщил свидетелю, что данная жидкость является спиртом, который ему передали знакомые», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное по статье «сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух лиц».