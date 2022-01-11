Москва, 11 января, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Когда эксперты издания «Блумберг» сообщают о том, что американский СПГ постепенно вытесняет российский природный газ с рынка ЕС, они выдают желаемое за действительное. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил инженер-физик-теплоэнергетик, председатель мурманского регионального отделения «Партии поста» Николай Пальченко.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

«Блумберг» выдаёт желаемое за действительное. Газовый рынок Европы и технически, и юридически сегодня устроен так, что никто никого оттуда не вытеснит. По факту европейские потребители имеют возможность брать газ там, где им выгодно, — сказал Пальченко. — И если сегодня «Газпром» сократил продажи газа в Европу из-за потепления, то это только из-за погоды, а не потому, что его кто-то оттуда вытеснил. Кроме того, американский сжиженный газ имеет более высокую себестоимость, чем российский, поэтому американцы априори лишены возможности вести войны с «Газпромом» рыночными (ценовыми) методами».

По словам эксперта, в настоящее время сложилась «интересная ситуация».

«Угрозы санкций, затягивание запуска СП-2 дополнительно увеличивают цены на бирже TTF, что в конечном итоге выгодно и «Газпрому», и американцам, — сказал Пальченко. — Нынешнее состояние мирового газового рынка устраивает всех, кроме потребителей, и основные производители газа сообща не допустят возврата к тем ценам, какими они были раньше. Так что интересам российского газа на рынке Европы ничего не угрожает ни сейчас, ни в среднесрочной перспективе. Да и вряд ли когда-нибудь ещё. Газ будет востребован даже в тот период, когда мир освоит водородную энергетику».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что рынок голубого топлива в Европе может стать более дефицитным.