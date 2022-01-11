Москва, 11 января, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Если власти РФ допустят перегрев рынка жилья, то это может обернуться кризисом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала версию о том, что в России цены на жилье можно было бы опустить на 15%, если упростить порядок выдачи кредитов застройщикам.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новое жилье

«15% снижение стоимости жилья — это очень существенный процент даже при упрощении порядка выдачи кредита застройщику, — сказал Ермилова. — При повышении ключевой ставки кредит вряд ли может стать слишком дешевым. Только в рамках льготного кредитования банки могут снизить ставку. Более существенное уменьшение стоимости жилья может произойти после того, как понизится ключевая ставка ЦБ РФ в связи со снижением уровня инфляции».

При этом она уточнила, что от изменения условий кредитования выиграют крупные застройщики.

«К мелким всё равно будет предъявляться большое количество требований при выдаче кредитов, — сказала Ермилова. — Опять же нельзя допустить перегрева рынка. Большое количество недостаточно обеспеченных кредитов может привести к кризису».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России серьезный рост цен на жилье ограничен платежеспособностью покупателей.